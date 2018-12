De Ligt ’kijkt af’ bij Siemerink

„Dat heeft hij bij mij afgekeken”, dolde Ajax-teammanager Jan Siemerink (48), die de prijs in 1991 in ontvangst mocht nemen. „Het leuke was dat Matthijs zelf zag dat ik ook op de lijst met Talenten van het Jaar sta. Ik won ver voordat hij was geboren”, aldus de voormalige tennisser.

„In dat jaar was ik 21 en stond ik 25e of 26e op de wereldranglijst, dus Matthijs slaagde erin om nog jonger te winnen.”