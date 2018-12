PEC Zwolle gaat vol voor Jaap Stam

Jaap Stam Ⓒ Hollandse Hoogte

In Zwolle hunkert iedereen naar één man in het bijzonder als de opvolger van de ontslagen John van ’t Schip: Jaap Stam. „Een interessante kandidaat”, noemt technisch directeur Gerard Nijkamp hem al. Maak daar maar droomkandidaat van. De Zwollenaren zullen ongetwijfeld toenadering zoeken tot de voormalig speler én assistent-trainer van de club. De grote vraag is: wat wil Stam zelf?