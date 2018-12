Ook Mollema richt zich op klassement in de Giro

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kiest eveneens voor de Giro d’Italia. De nummer vier van de afgelopen Tour de France kan op het Italiaanse parcours met meer tijdritkilometers (ruim 59 individuele kilometers tegen de klok) beter uit de voeten. Verder komt de Giro in mei dicht in de buurt van de Sloveense grens wat de ronde voor hem extra aantrekkelijk maakt. Roglic zal in dezelfde rol als die Mollema heeft van start gaan in de Tour. Steven Kruijswijk rijdt daarentegen volgend jaar opnieuw de dubbel Tour/Vuelta.

Andere toppers die het Nederlandse duo Dumoulin/Mollema tijdens de Giro tegenkomt: Vincenzo Nibali, Vuelta-winnaar Simon Yates, Miguel-Angel Lopez, Mikel Landa en Alejandro Valverde, terwijl ook Fabio Aru en het Colombiaanse Sky-talent Egan Bernal hun voorkeur voor ’La Corsa Rosa’ hebben uitgesproken.