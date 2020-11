Erik ten Hag: ’Zelfs ons veld is nu overbelast’

Ajax en PSV spelen na zondag nog negen wedstrijden tot aan de winterstop. Ze werden zaterdag tijdens de loting voor de tweede ronde aan FC Utrecht en De Graafschap gekoppeld. Feyenoord en AZ zijn ook nog Europees actief maar zij hadden geluk en werden wel vrijgeloot, net als een aantal andere clubs.

Ten Hag had het logisch gevonden dat alle ploegen die Europees actief zijn waren vrijgeloot. „Maar ik heb daar verder weinig over te zeggen”, besefte de trainer die eerder al zijn vraagtekens zette bij de oefenduels van het Nederlands elftal met Spanje en Mexico. „Je kan je afvragen of je die wel moet spelen”, stelde hij.

„Zelfs ons veld is nu overbelast”, constateerde Ten Hag na de zege op Heracles. „Onze grasspecialisten doen er alles aan om het veld in goede conditie te houden maar dat is niet eenvoudig met zoveel wedstrijden. En dan heeft de KNVB ook nog besloten om alle duels van Oranje hier te spelen. Landenploegen willen voor die duels ook weer trainen hier. Dat zie je, het veld is nu niet goed.”

