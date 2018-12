Onana: ’Penaltykiller? Soms heb je geluk’

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, nota bene ook al door twee strafschoppen. In de verlenging werd niet gescoord.

Onana kwam pas in de 118e minuut in het veld. Die zag vervolgens Mario Engels vanaf elf meter over schieten. Daarna stopte Onana de penalty van Mitchell Paulissen. Voor Ajax miste alleen Matthijs de Ligt, ook al invaller deze keer.

„Ik wist niet dat ik erin zou komen. Ten Hag riep: ’André, warming-up’. Hij is de baas”, aldus Onana tegenover Fox Sports. „Ik was verbaasd dat ik erin moest want Kosta is een goede keeper, ook een penaltykiller.”

„Het is mogelijk om het zonder mij te doen. Vandaag was het noodzakelijk dat ik erin kwam om het team te helpen”, meende Onana. „Ik ben erg trots op wat ik heb gedaan.”

