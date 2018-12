PSV ziet Sainsbury naar Azië Cup afreizen

De verdediger van PSV, 41-voudig international, is een van de acht spelers die bondscoach Graham Arnold selecteerde die erbij waren toen de ,,Socceroos'' in 2015 de titel veroverden. Tot dat achttal behoort ook aanvoerder Mark Milligan. De Azië Cup begint voor de Australiërs op 6 januari met een wedstrijd tegen Jordanië in Abu Dhabi.

PSV levert met Aziz Behich nog een international. De 28-jarige verdediger kwam afgelopen zomer over van Bursaspor en speelde tot dusverre vier duels voor de Eindhovenaren.

Een van de opvallendste afwezigen is Tomi Juric. De aanvaller krijgt bij zijn Zwitserse club Luzern te weinig speeltijd, oordeelde Arnold.

Opmerkelijk is verder zijn keuze voor Aaron Mooy. Diens Engelse werkgever Huddersfield meldde eerder dat de middenvelder het toernooi zou missen vanwege een knieblessure, die hem tot februari aan de kant zou houden. Arnold noemde dat voorbarig en haalde Mooy bij de selectie. ,,Hij wil dolgraag spelen en denkt dat hij op tijd fit is'', aldus de Australische bondscoach. Een fysio van de Australisache bond zal een dezer dagen een bezoek brengen aan Mooy in Engeland.