Slutsky verrast door Russisch Kozakken Boys

De club is vernoemd naar de Kozakkenstoep aan de Merwede, de plek waar de befaamde Russische strijders te paard in 1813 tijdens de Napoleontische oorlogen de rivier over zijn gestoken.

,,De Kozakken zijn een speciale groep mensen uit een gebied tussen Rostov en Krasnodar. Ik was verrast toen ik voor het eerst die naam in Nederland hoorde”, aldus Slutsky, die zijn elftal zeker niet overhoop gaat gooien tegen de ploeg uit de Tweede Divisie. ,,Dit is gewoon een belangrijke wedstrijd en daarom kies ik voor een sterk elftal, ook om de automatismen niet te verstoren.”

Slutsky houdt om fysieke redenen wel de net van een blessure herstelde Jake Clarke-Salter en Alexander Büttner aan de kant. Rasmus Thelander en Max Clark spelen in hun plaats.