Moet FC Barcelona vrezen? 'Onderzoek naar selectiefeestje bij Lionel Messi thuis'

Bij het teamuitje waren naar verluidt zo’n veertig mensen aanwezig. En hoewel het in de buitenlucht plaatsvond, werden de coronaregels wel degelijk overtreden. Zo mogen er volgens de huidige regelgeving slechts zes mensen samenkomen voor een buitenevenement, zoals een tuinfeestje.

Een bron binnen de bond vertelt de krant ABC dan ook, dat dit waarschijnlijk flinke gevolgen gaat hebben voor Messi en de zijnen. Deze bron meldt dat er een onderzoek zal worden gestart. „De protocollen van La Liga zijn geschonden.” Er wordt gesproken van een „serieuze overtreding.”

Onlangs hadden de spelers van koploper Atletico Madrid een vergelijkbaar uitje, al lag de situatie hierbij anders. „Zij hadden ons van te voren ingelicht over wat zij gingen doen. We waren op de hoogte van het feestje en aan alle veiligheidsvoorschriften werd voldaan. Bij deze barbecue echter... We kwamen erachter via de media.”

Volgens FC Barcelona zijn er met de barbecue geen regels overtreden. De selectie zou al een bubbel vormen. Daarbij aangetekend, dat alle spelers en stafleden van FC Barcelona meermaals per week worden getest op het coronavirus.

Luuk de Jong kwam vorig jaar in opspraak door een barbecue met enkele teamgenoten van Sevilla. De Nederlandse spits bood vervolgens snel zijn excuses. Onduidelijk is of De Jong en zijn collega’s zijn gestraft.