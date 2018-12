De Ligt: ’Dit hadden we ons niet voorgesteld’

„Ik heb nog nooit een penalty gescoord. Ik had me voorgenomen het met volle overtuiging te doen, maar het zag er niet best uit”, aldus de Ajax-aanvoerder bij Fox Sports. „Het was wel prettig dat we met 2-0 voorstonden, maar alsnog moest ie erin. Dat kan ik mezelf kwalijk nemen.”

„Het was een heel zware bevalling, dit hadden we ons niet voorgesteld. Ik denk dat Roda het heel goed deed. Ze bouwden echt een muur. Dan is heel moeilijk om daar goed doorheen te komen. Alsnog moet je meer creëren vandaag”, meende De Ligt.