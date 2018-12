Raptors 26 seconden voor tijd langs Pacers

De koploper uit de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA was daarmee teruggekomen van een achterstand die maximaal 17 punten had bedragen. De Pacers hadden er niet van terug en verloren in Canada met 99-96.

VanVleet was weer fit, maar het door blessures geteisterde Toronto miste nog steeds pointguard Kyle Lowry (dijbeen) en de centers Serge Ibaka (knie) en Jonas Valanciunas (duim). Kawhi Leonard was de grote man met 28 punten, 10 rebounds en 6 assists bij de Raptors, die de twee voorgaande wedstrijden hadden verloren. Bij de Pacers kreeg Victor Oladipo 20 punten achter zijn naam. De ploeg verloor voor de tweede keer op rij na en serie van zeven overwinningen.

Utah Jazz versloeg titelverdediger Golden State Warriors met 108-103 met dank vooral aan de dertien driepunters die Jae Crowder, Joe Ingles en Kyle Korver produceerden. In totaal kwam Utah tot 48 punten van achter de driepuntslijn, tegen slechts 30 voor de Warriors. Nog knapper waren de 26 driepunters waarmee Houston Rockets een record vestigde in de NBA. Met James Harden, goed voor 35 punten, boekten de Rockets een dikke overwinning (136-118) op Washington Wizards.