Sassuolo traint als eerste Serie A-club weer in Italië

Op videobeelden is te zien dat zes spelers, verspreid over drie velden, loopoefeningen doen. De komende dagen gaan meer clubs weer beginnen, zoals koploper Juventus, de club van Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo.

Groepstrainingen

Sassuolo laat ieder uur zes spelers toe op het complex. Ver uit elkaar doen ze daar hun oefeningen. Groepstrainingen zijn tot 18 mei verboden, en mogelijk kunnen de Italiaanse clubs daarna weer wat voetbalinhoudelijke oefeningen in groepsverband gaan doen.

Italië behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. Volgens de laatste officiële cijfers zijn er 28.884 mensen overleden aan het virus. De laatste wedstrijd in de Serie A dateert van 9 maart, toen Sassuolo met 3-0 van Brescia won. In de Serie A staan nog twaalf speelrondes, plus enkele inhaalwedstrijden op het programma.