Basketbalbond ziet voor zondag af van duel met Russen

Het Nederlands team speelde eerder in de week een kwalificatiewedstrijd in Rusland. De selectie was al ter plekke, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Ook zouden er komende week Nederlandse teams op het onderdeel 3x3 in Rusland spelen. Dit is eveneens afgelast.

Namens de basketbalbond zegt Ronald van Dam tegen het ANP dat de internationale federatie inmiddels akkoord is gegaan met het besluit. „Maar wij hadden al onze eigen verantwoordelijkheid genomen. Het was even lastig omdat onze spelers aanvankelijk nog in Rusland verbleven. We wilden even onder de rader blijven, om het zo maar te zeggen, tot ze veilig terug waren.”

Dat er in Rusland werd gespeeld is dan ook „geen erkenning van acties van Rusland, dat is geen politiek statement, dat is zoeken naar een praktische en veilige oplossing voor een team dat al in Rusland is en veilig thuis wil komen”, aldus de bond in een verklaring.

In de officiële verklaring zegt de Nederlandse Basketball Bond verder: „We zijn trots op hoe de spelers en de staf met de situatie om zijn gegaan. Niet alleen met de situatie ter plekke en de wijze waarop er een competitieve wedstrijd is gespeeld, maar ook hoe is om gegaan met zeer agressieve en soms lelijke berichten op social media. Je belandt in een situatie waar je zelf niet voor kiest en waar organisaties geen richtlijnen voor hebben, of geen keuzes voor je maken, vervolgens krijg je de meest heftige verwensingen naar je hoofd.”

De basketbalbond zegt hierdoor diep te zijn geraakt. „Het is moeilijk te begrijpen en maakt boos en verdrietig. Tegelijkertijd realiseer je je dat er een oorlog gaande is en er mensen sterven.”