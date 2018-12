Spionage-drone helpt Werder Bremen aan punt

Een medewerker van Werder liet dinsdag bij de laatste training voor het Bundesligaduel met Hoffenheim, de club van Davy Klaassen, een drone boven het trainingscomplex vliegen om opnamen te maken van de geheime training.

Of het heeft geholpen? Werder pakte in ieder geval een punt in het duel van de middenmoters in de Bundesliga.

Volgens het Duitse Bild heeft Hoffenheim inmiddels de politie ingeschakeld vanwege de spionage-drone.