PSV-spits Lammers maanden uit roulatie: ’Ik kom sterker terug’

Lammers raakte zaterdag geblesseerd in het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Na een uitvoerige diagnose is gekozen voor een operatieve ingreep, meldt PSV.

„Ik baal er ontzettend van, want ik was er klaar voor om met PSV om de prijzen te gaan spelen”, zei Lammers. „Ik blijf nu een paar dagen in het ziekenhuis om te herstellen van de ingreep en dan gaat de focus op de revalidatie. Ik ben er zeker van dat ik er sterker uit ga komen. Dit hoort ook bij het leven van een topsporter, het is niet anders.”

Lammers speelde vorig seizoen voor sc Heerenveen en keerde afgelopen seizoen terug in Eindhoven. Zonder Lammers werd PSV afgelopen dinsdag uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League.

