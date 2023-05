Mopperende Ten Hag: ’Als je niet kan winnen, moet je in ieder geval niet verliezen’

Alexis MacAllister benutte in de 99e minuut een strafschop voor de thuisploeg, nadat verdediger Luke Shaw van United de bal met een hand had weggeslagen. „We gaven dat doelpunt weg”, mopperde Ten Hag. „We hadden het ons zelf veel makkelijker kunnen maken. Al in de openingsfase kregen we een grote kans”, doelde hij op een misser van Antony.

Toch was Brighton & Hove Albion zonder de geblesseerde Joël Veltman in de tweede helft sterker dan United. Ten Hag zag geen vermoeidheid bij zijn spelers. „We hebben vier van de vorige vijf duels gewonnen”, zei hij. „We doen het gewoon goed. Maar we moeten wel de kansen afmaken en tot het laatste fluitsignaal geconcentreerd blijven.”

United is de nummer 4 van de Premier League. Die positie is aan het einde van het seizoen goed voor een ticket voor de Champions League. Liverpool heeft een duel meer gespeeld en 4 punten minder dan United.