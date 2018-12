’Van Gaal-wisseltruc’ pakt goed uit voor Ajax

André Onana kwam pas vlak voor de strafschoppenreeks op het doel van Ajax te staan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was doelman André Onana, pas in de 118e minuut in het veld gekomen, die een penalty keerde van Roda JC-speler Mitchell Paulissen in de beslissende strafschoppenreeks. Daarmee was de Ajax- goalie van grote waarde voor de Amsterdammers die verder bekerden.