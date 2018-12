Anderlecht strikt Arnesen als technisch directeur

BRUSSEL

De club uit Brussel maakte donderdag de komst van de 62-jarige Deen bekend. Arnesen vertrekt per direct bij PSV, waar hij lid was van de raad van commissarissen, 3 januari is zijn eerste werkdag bij de Belgische recordkampioen.

,,Ik ben blij om de overstap te maken naar Anderlecht. Het is een eer om binnenkort als technisch directeur deel uit te maken van deze club.", zegt Arnesen, die op zoek moet naar een nieuwe hoofdcoach bij de huidige nummer vier van de Jupiler Pro League. Zondag werd Hein Vanhaezebrouck ontslagen. Assistent-trainer Karim Belhocine neemt voorlopig de eindverantwoording op zich.

Arnesen is na 33 jaar terug bij Anderlecht. Tussen 1983 en 1985 speelde de middenvelder in Brussel en werd hij kampioen. Na zijn voetbalcarrière, die hem ook langs Ajax en PSV leidde, werkte hij voornamelijk als technisch directeur. Bij PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea en meest recent PAOK Saloniki ging hij over de technische zaken.

In juni 2017 trad Arnesen toe tot de raad van commissarissen van PSV. ,,We zijn Frank zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en wensen hem veel succes bij Anderlecht", reageert president-commissaris Jan Albers van PSV. ,,Het was en is niet gemakkelijk om iemand met de statuur van Frank aan te trekken. Omdat de dagelijkse technische organisatie van PSV nu goed staat, kunnen we onszelf de tijd gunnen om een opvolger voor hem te vinden."