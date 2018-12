Wade komt met excuses na agressieve actie

Meteen na de moeizaam gewonnen partij liet de Engelsman weten dat het hem niets kan schelen dat hij vol juichte in het gezicht van Seigo Asada toen hij een set had gewonnen.

Nu verklaart Wade dat hij voor de wedstrijd een ’hypomanische periode’ kende en dat hij ’geschokt’ is door zijn eigen gedrag. „Iedereen die mijn carrière heeft gevolgd weet dat dit geen gedrag is dat bij mij past. Ik ben teleurgesteld in mezelf over de manier waarop ik me gedroeg op het podium en in de interviews daarna.” Wade verontschuldigt zich via sociale media bij Asada, de fans en dartsbond PDC.

„Ik was al voordat ik op het podium klom met mezelf in gevecht vanwege een hypomanische episode. Dit kan mij helaas ieder moment overkomen en er is niemand meer aangeslagen dan ikzelf.”