Frankrijk geeft ruime winst op Oranje vervolg met kleine zege in Ierland

De Fransen hadden in de eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie in Parijs snel afstand genomen van Oranje. Na 8 minuten stond het 2-0. De Ieren hielden in Dublin langer stand. Frankrijk kreeg in de eerste helft wel kansen, onder meer via een kopbal van Antoine Griezmann, maar wist niet te scoren.

Kort na de rust was het wel raak voor de ploeg van aanvoerder Kylian Mbappé. De Ierse middenvelder Josh Cullen speelde de bal niet goed weg en Benjamin Pavard kon die onderscheppen aan de rand van het strafschopgebied. Doelman Gavin Bazunu kon zijn schot niet stoppen.

De Ieren zochten naar de gelijkmaker en kregen kansen via Jayson Molumby en James McClean. De Franse keeper Mike Maignan redde in de slotfase knap op een harde kopbal van Nathan Collins en hield net als tegen Oranje het doel schoon.

Frankrijk en Ierland spelen in juni de volgende kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Griekenland. Het Nederlands elftal komt dan in actie in de Nations League.