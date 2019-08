’Sala werd vergiftigd’

Dat meldt de Britse instantie die vliegtuigongelukken onderzoekt, de Air Accidents Investigation Branch. De Britse krant The Daily Mail trekt daarop de conclusie dat Sala is ’vergiftigd’.

Sala en Ibbotson vlogen begin dit jaar van Frankrijk naar Engeland. De spits had net een contract getekend bij Cardiff City en zou zijn oude club Nantes FC een bedrag van 17 miljoen euro gaan opleveren.

Boven Het Kanaal ging het echter mis. Het vliegtuig stortte in zee en pas twee weken later werd het vliegtuigje met daarin het lichaam van Sala gevonden. Ibbotson is nog steeds vermist.