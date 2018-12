Fransen verbluft: ’Formule 1 overtreft alle voorspellingen’

„De meest optimistische voorspellingen zijn overtroffen”, zei Christian Estrosi tegen L’Equipe. De burgemeester van Nice en vertegenwoordiger van de regio liet een herberekening doorvoeren. De economische impuls door de race wordt geschat op 78 miljoen euro. In eerdere berekeningen kwam het bedrag niet boven de 65 miljoen euro.

Paul Ricard verkocht 74.000 kaartjes, waarvan 13.500 aan buitenlanders. Zij kwamen gemiddeld voor 5,6 dagen naar Frankrijk.

Het bericht uit Zuid-Frankrijk kan goed nieuws betekenen voor circuitpark Zandvoort. De Nederlanders zoeken momenteel naar financiering om in 2020 een race in Nederland te organiseren in de duinen van Noord-Holland. Mark Rutte gaf eerder aan dat het bedrijfsleven dit soort initiatieven dient te betalen. „Wees effe stoer en los dat zelf op”, aldus de premier.