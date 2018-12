Wattimena moeiteloos naar derde ronde WK darts

De 30-jarige darter uit Westervoort won donderdagmiddag met 3-0 van Michael Barnard, die het de Nederlander bijna geen moment moeilijk kon maken. In de derde leg van de eerste set werd Wattimena wel gebroken, maar in de vierde leg brak hij meteen terug. Winst in de vijfde leg leverde hem uiteindelijk de eerste set op.

In de tweede set keek Wattimena eerst tegen een 1-0 achterstand aan, maar won hij vervolgens drie legs op rij. „Ik begon wat nerveus in de eerste set, gooide scorend goed maar was zwak op mijn dubbels. Dat ging de tweede set al beter”, tekende RTL7 op uit de mond van de Gelderlander, die de tweede leg van de derde set met een mooie 130-finish uitgooide. „Dat gaf rust”, aldus Wattimena, die het percentage rake dubbels wel zal moeten verbeteren in de derde ronde.

Wattimena gooide slechts negen van zijn 31 pijlen op een dubbel raak, en zoveel missers kan hij zich in zijn volgende partij - tegen Gary Anderson - waarschijnlijk niet permitteren.