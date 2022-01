Verzoek tot uitstel PEC Zwolle afgewezen

De bond heeft deze week nog aan de club gecommuniceerd dat er alleen wedstrijden worden uitgesteld, als er minder dan dertien spelers (waaronder een keeper) beschikbaar zijn of als er sprake is van een acute uitbraak. Aan die criteria is in het in geval van PEC Zwolle niet voldaan en daarmee wordt er vrijdagavond gewoon afgetrapt bij PEC Zwolle-Willem II. Onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen (lees meer positief getesten) op dag van wedstrijd.

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder mist door blessures en corona zeker zeven spelers, een aantal dat mogelijk nog oploopt.