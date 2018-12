Hirscher verstevigt koppositie met zege in Saalbach

Dat deed de 29-jarige skiër op de slalom van Saalbach-Hinterglemm. De zevenvoudige winnaar van het algemene wereldbekerklassement, woensdag slechts zesde op de reuzenslalom, was 38 honderdsten sneller dan de Zwitser Loïc Meillard. De Noor Henrik Kristoffersen werd derde.

Hirscher verstevigde zijn leidende positie in de algemene rangschikking, waarin hij bijna twee keer zo veel punten heeft dan naaste belager Kristoffersen. In het slalomklassement leidt Hirscher met de maximale score van 200 punten. De tweede slalom van het seizoen zou oorspronkelijk in het Franse Val d’Isère hebben plaatsgevonden, maar die wedstrijd werd geannuleerd wegens te veel wind.