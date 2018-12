Ook vervanger van Robben valt geblesseerd weg

De vleugelspeler, die vooral speeltijd krijgt als Arjen Robben geblesseerd is, kampt met een hamstringblessure. Gnabry ging woensdag in de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen RB Leipzig trekkebenend naar de kant. Na nog geen half uur was de wedstrijd voor de Duitse international over. Hij bleek een spier in zijn linkerbeen te hebben verrekt.

Zaterdag speelt de huidige nummer 3 van de Bundesliga tegen het Eintracht Frankfurt van Jonathan de Guzman en Jetro Willems. Bayern moet het jaar afsluiten zonder de geblesseerde Robben, Gnabry, James Rodriguez, Corentin Tolisso en de geschorste Renato Sanches.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga