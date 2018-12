’De voorzitter van Real Madrid is dol op Mourinho’

„De kans is groot dat Mourinho terugkeert bij Real Madrid”, zei Mijatović tegen het Spaanse radiostation Cadena Ser. „Dat zeg ik omdat ik weet dat Florentino dol is op Mourinho. Volgens mij neemt hij altijd contact met hem op als hij verandert van trainer.”

Mourinho werd dinsdag na een reeks teleurstellende resultaten ontslagen bij Manchester United. „Bepaalde zaken zijn niet correct verlopen, maar het is niet aan mij om ze naar buiten te brengen”, reageerde de Portugees op zijn ontslag. Hij lijkt nog niet bezig met het vervolg van zijn carrière. „Voor ik terugkeer naar het voetbal, wil ik een normaal leven leiden. Ik wil ongestoord een wandeling kunnen maken en boodschappen gaan doen.”

Manchester United heeft Ole Gunnar Solskjaer aangesteld als interim-trainer. De 45-jarige Noor was tot op heden trainer van Molde FK. In het verleden had hij al het tweede elftal van United onder zijn hoede.

