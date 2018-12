PSG legt sterkhouder langer vast

De 25-jarige Fransman, die dit seizoen de eerste keeper is bij PSG, zette donderdag zijn handtekening onder de verbeterde verbintenis. Areola beleeft dit seizoen zijn doorbraak. In september maakte hij zijn debuut onder de lat bij Frankrijk, in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Drie dagen later stond Areola ook in het doel tegen Oranje, dat Frankrijk met 2-1 won.

Areola is al sinds 2006 verbonden aan de Parijse topclub. Hij doorliep daar de jeugdopleiding en tekende op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract. Inmiddels heeft hij in totaal 85 wedstrijden gekeept voor PSG.

Ondanks de komst van Gianluigi Buffon is Areola de eerste keus van trainer Thomas Tüchel. Buffon keept zijn wedstrijden in de Champions League.

