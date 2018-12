De Boer met nieuwe sponsor in veldritten

Ze heeft ook nog enkele privésponsoren. „Ik ben ontzettend blij met deze nieuwe samenwerking”, aldus De Boer. „Mijn focus blijft op het crossen liggen, maar het is fijn om te weten dat ik daarnaast ook verzekerd ben van een mooi wegprogramma in een goed team.”

De Boer kwam de afgelopen jaren in het veld uit met Breepark als sponsor. Twee jaar geleden won ze nog het wereldbekerklassement, maar daarna sukkelde ze met haar gezondheid. Team Parkhotel Valkenburg is voor De Boer zeker niet onbekend. „In de afgelopen vijf jaar heb ik in de zomerperiode al met ze samengewerkt. Ik ben blij dat ze me na de afgelopen, moeilijkere, periode niet hebben laten vallen.”