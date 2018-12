Verstappen niet naar Denemarken

Sander is teleurgesteld over de steun van de overheid. Zo bleek de burgemeester van Kopenhagen, Frank Jensen, geen fan van het initiatief. „Het mag de gemeente geen geld kosten, maar er wordt toch een bijdrage van de overheid verwacht”, zei Jensen tegen Politiken. „Daarom vraag ik de organisatie om te stoppen.”

Daar geeft Sander nu gehoor aan. De ’Vereniging voor Promotie van de Formule 1 in Kopenhagen’ is opgeheven. „We moeten accepteren dat het op dit moment niet mogelijk is om een Formule 1-race in Kopenhagen te organiseren”, reageert Sander tegen het Deense The Local.

Kevin Magnussen is de enige Deense F1-coureur in 2019 Ⓒ Hollandse Hoogte

Het voormalig parlementslid blijft echter hoopvol. „De positieve sfeer rond de Formule 1 heeft er natuurlijk voor gezorgd dat andere gemeenten hebben gereageerd”, aldus Sander.

Het voorstel van Sander voor een race door de stad was al goedgekeurd door het Formule 1-management. Een ander type race is echter ook een optie. „De huidige F1-kalender toont aan dat de Deense GP niet in de hoofdstad van het land gehouden moet worden.”