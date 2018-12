Wiersma voegt vijf turnsters toe aan Oranje-selectie

Het zijn Sara van Disseldorp, Vera Jonker, Juliette Pijnacker, Laura de Witt en Astrid de Zeeuw. Het vijftal stroomt door vanuit Jong Oranje. Van Disseldorp, Jonker en De Zeeuw, alle drie afkomstig van TON uit Almelo, kwamen dit jaar nog in actie bij de Europese kampioenschappen voor junioren.

De Nederlandse selectie bestaat verder uit Céline van Gerner, Elze Geurts, Vera van Pol, Kirsten Polderman, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser, Tisha Volleman en Sanne Wevers.

Komend jaar (2019) staat voor de Nederlandse turnsters vooral in het teken van kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De olympische tickets worden in oktober verdeeld op de WK in Stuttgart. De Nederlandse ploeg moet dan bij de top-12 eindigen om een teamticket naar Tokio veilig te stellen.