Droomafscheid valt in duigen

Maikel van der Vleuten en zijn paard Verdi schitteren op de Olympische Spelen van 2016. Ⓒ Foto Persburo Jacob Melissen

DEN BOSCH - Het grootse paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch vindt dit weekend plaats zonder publiek. Niet alleen voor de toeschouwers en organisatie een aderlating, ook de ruiters balen als een stekker en in het bijzonder springruiter Maikel van der Vleuten. Zijn toppaard Verdi zou zondag afscheid nemen van sport en publiek, maar ook dat kan niet doorgaan.