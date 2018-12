Directeur wil Alonso terug bij McLaren

„We hebben met Alonso gesproken over het testen van onze auto”, zei McLaren-directeur Zac Brown tegen Motorsport.com. Komende maanden krijgen de gesprekken een vervolg. „We moeten kijken of het allemaal kan, maar iemand met zijn ervaring in onze auto is geweldig. Echter blijft het belangrijk dat onze nieuwe coureurs voldoende ruimte krijgen.”

Alonso nam in de slotrace van 2018 afscheid van de Formule 1, om zich te storten op de Indy 500 en het World Endurance Championship. Volgend jaar komen Carlos Sainz Jr. en Lando Norris uit voor de renstal uit Woking.

Fernando Alonso en Zak Brown Ⓒ Shutterstock

Brown wil naast de stuurmanskunsten ook de technische kennis van Alonso voor het team behouden. „Ik heb vaak contact met Fernando, hij komt vaak met tips. Onlangs had hij nog veel aanmerkingen op onze GT3 auto, die hij had zien rijden in Abu Dhabi.”

