Juventus verlengt met felbegeerde back

Zijn vorige verbintenis liep tot medio 2020. Volgens Calcio Mercato stijgt het salaris van Sandro van 3 naar 4 miljoen euro per jaar. Volgens verschillende Engelse media stond de linksback in de belangstelling van zowel Chelsea als Manchester United.

Sandro kwam in 2015 over van FC Porto. Sindsdien kwam de Braziliaan tot 134 wedstrijden in het shirt van de Italiaanse kampioen.