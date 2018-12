Triest einde van 2018 voor FC Groningen-fans

Fans die van plan waren om zaterdagavond het uitduel bij Fortuna Sittard bij te wonen, komen namelijk van een koude kermis thuis. Op last van burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen zijn er namelijk geen FC Groningen-supporters welkom bij het voor beide laatste duel van 2018. Volgens de website van FC Groningen liggen veiligheidsredenen ten grondslag aan het besluit van Cox.

’Nederlaag voor voetbal’

„De burgemeester van Sittard-Geleen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en die kunnen wij alleen maar respecteren”, zegt algemeen directeur Hans Nijland in een reactie bij het huisorgaan van FC Groningen. „Hoe vervelend en rigoureus dit besluit ook is, wij onderschrijven het. Het is een nederlaag voor het voetbal en alle goedwillende supporters, maar de veiligheid van mensen staat te allen tijde voorop.”

De bijna vierhonderd fans van FC Groningen die mee zouden reizen naar Limburg, krijgen hun geld terug.

