RVC-lid tijdelijk weg bij KNVB

Hij maakt vanaf 1 januari deel uit van een commissie die een nieuwe algemeen en technisch directeur voor FC Groningen gaat werven.

FC Groningen neemt aan het einde van het seizoen afscheid van Hans Nijland en Ron Jans. Mulder was in het verleden financieel directeur van FC Groningen. Hij keert weer terug in de raad van commissarissen van de KNVB als de opvolgers van Nijland en Jans zijn gevonden.