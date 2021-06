Video: Italiaanse EK-selectie pas na urenlange bizarre tv-show aangekondigd

De bondscoach van Italië had eerder al een lijst van 35 spelers afgeslankt naar 28. Zo viel PSG-spits Moise Kean verrassend af. Marco Verratti en Stefano Sensi, beide herstellende van een blessure, stonden toen wel op de lijst en halen nu ook de definitieve selectie. Wel afvallers: Gianluca Mancini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta) en Matteo Politano (Napoli).

Ook erbij: Giacomo Raspadori. De 21-jarige spits van Sassuolo speelde nog nooit voor de Italiaanse hoofdmacht, maar mag wel mee naar het EK nadat hij met de beloften werd uitgeschakeld op het EK O21. Met de bij de Azzurri immer twijfelende Ciro Immobile (Lazio) en Andrea Belotti (Torino) mag Raspadori dromen van EK-minuten. De Italiaan scoorde het voorbije seizoen zes keer in de Serie A.

„Raspadori is een atypische Italiaanse spits en een zeer interessante speler”, aldus Gazzetta-journalist Andrea Elefante. „Hij kan op het EK wel eens uitgroeien tot de Paolo Rossi van 1982 of Toto Schillaci van 1990.”

Giacomo Raspadori Ⓒ ANP/HH

Mancini had tot middernacht de tijd om zijn definitieve selectie door te geven aan de UEFA. Dat had hij waarschijnlijk al gedaan toen ze in Zuid-Europa aan een ellenlange televisieshow begonnen op de RAI. Eén voor één werden de spelers op het podium geroepen. Ze verschenen uiteraard in een piekfijne outfit, inclusief lichtblauw jasje. Je bent Italiaan of niet.

Daarna duurde het ruim twee uur (!) alvorens de selectie van 26 spelers bekend werd. Tot na middernacht zelfs. Tussendoor werden de Azzurri toegezongen door een band, gingen ze zelf rappen, werd het volkslied gezongen en werd er zelfs gedanst. De sfeer lijkt in ieder geval goed zo vlak voor het EK.

Vrijdag speelt de Squadra in Bologna een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië. Tijdens het EK ontmoeten de Italianen Turkije in de openingswedstrijd op 11 juni in Rome. Daarna volgen wedstrijden tegen Zwitserland (16 juni) en Wales (20 juni).

Selectie

Doelmannen:

Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Verdedigers:

Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (Paris SG/FRA), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Middenvelders:

Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea/ENG), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris SG)

Aanvallers:

Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)