Feyenoord weer met Van Persie tegen FC Utrecht

De 35-jarige aanvoerder fungeerde zondag in het verloren duel met Fortuna Sittard (0-2) vanwege de naweeën van fysieke klachten slechts als invaller. Tegen Utrecht begint Van Persie in de punt van de aanval, wat betekent dat Dylan Vente zijn basisplaats moet inleveren. Nicolai Jørgensen is terug na een hamstringblessure, maar de Deense spits begint ook op de bank.

Jens Toornstra keert terug in de basis en Jordy Clasie, die zich tegen Fortuna in de rust geblesseerd moest laten vervangen, staat om 20.45 uur ook aan de aftrap. Zoals gebruikelijk in het bekertoernooi verdedigt Kenneth Vermeer het doel van Feyenoord. Calvin Verdonk krijgt als linksback de voorkeur boven Tyrell Malacia.

Bij FC Utrecht keert verdediger Timo Letschert terug in de ploeg, ten koste van Emil Bergström. Verder laat trainer Dick Advocaat zijn elftal ongewijzigd.

Advocaat debuteerde eind september bij Utrecht met een nipte nederlaag in De Kuip tegen Feyenoord, door een laat doelpunt van Van Persie (1-0). Sindsdien verloor zijn elftal nog maar één wedstrijd. FC Utrecht is opgeklommen naar de vierde plek in de eredivisie, achter Feyenoord. De Rotterdammers begonnen zich de afgelopen weken weer voorzichtig in de titelrace te mengen, maar na de nederlaag tegen Fortuna bedraagt de achterstand op koploper PSV weer tien punten. Net als vorig jaar lijkt het bekertoernooi de enige weg voor Feyenoord om nog iets van het seizoen te maken.