Opvallende aanwinst voor FC Barcelona

In de overeenkomst is overeengekomen dat Barça de mandekker voor 25 miljoen euro definitief kan overnemen.

De 26-jarige Murillo is bezig aan een kleurloos seizoen. Tot dusver kwam hij slechts drie keer in actie voor Valencia, dat de veertiende plaats bezet in La Liga.

Koploper FC Barcelona heeft echter momenteel defensieve problemen. Samuel Umtiti en Thomas Vermaelen zijn beiden geblesseerd, terwijl ook rechtervleugelverdedigers Sergi Roberto en Nélson Semedo moeten de komende weken nog toekijken vanwege blessures. Bovendien blijken ook Gerard Piqué en Clément Lenglet dit seizoen blessuregevoelig.

Murillo werd opgeleid door Deportivo Cali. In 2010 vertrok hij naar het Italiaanse Udinese. Na diverse verhuurperiodes aan diverse Spaanse clubs, waaronder Granada, kwam hij in 2015 terecht bij Inter, waarvoor hij in twee jaar tijd ruim 60 keer in actie kwam.

Valencia nam Murrilo in de zomer van 2017 op huurbasis over van de Nerazurri, maar sinds de verdediger afgelopen zomer definitief werd vastgelegd, kwam hij amper meer in actie.