Vitesse met schrik vrij tegen amateurs

De ploeg van Leonid Slutsky kwam in Werkendam al na twaalf minuten op voorsprong door een treffer van Matus Bero. De Slowaakse middenvelder speelde zichzelf vrij en haalde vervolgens doeltreffend uit. Kozakken Boys-doelman Richard Arends zag de bal via zijn handen in het net belanden.

Het leek het startsein voor een gemakkelijke avond, maar Vitesse slaagde er niet in om de amateurs in het vervolg pijn te doen. Doelpunten bleven lang uit en toen er eentje viel, was het de gelijkmaker. Na een klein uur spelen, kopte Quentin Jakoba raak uit een vrije trap: 1-1.

Waar de fans op Sportpark de Zwaaier zich al begonnen op te maken voor een verlenging, schoot Ødegaard van afstand raak. De stuit in het schot van de Noor was goalie Arends te machtig en zorgde voor frustratie bij alles en iedereen van Swift, terwijl de Vitessenaren een zucht van opluchting slaakten.

Swift

Vitesse had het vorig seizoen in het bekertoernooi ook al zeer lastig met een amateurclub. Sterker nog: de Arnhemmers werden in de eerste ronde na strafschoppen uitgeschakeld.