Fortuna neemt de tijd na vertrek technisch directeur

„Ik heb niet alleen de promotie mogen meemaken. Ik laat het elftal nu ook goed achter”, zegt hij. „Gedurende de afgelopen anderhalf jaar heb ik mijn best gedaan voor de club en heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan het succes. Ik blijf hoe dan ook werkzaam in de voetballerij.”

Algemeen directeur Ivo Pfennings neemt de taken van Aztopal tijdelijk over, met hulp van technisch manager Sjoerd Ars. „We nemen nu de tijd om te zoeken naar een goede opvolger voor Mustafa die past binnen de club en die ons verder kan helpen bij het bereiken van onze doelstellingen op de lange en korte termijn. In die zoektocht gaat kwaliteit absoluut voor snelheid”, stelt Pfennings die het vertrek van Aztopal zegt te betreuren.

„Mustafa heeft deel uitgemaakt van onze organisatie gedurende een heel succesvolle periode. Er staat nu een representatief elftal dat goed presteert in de eredivisie en de bekercompetitie. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben.”