Van Bronckhorst: ’Advocaat is een wijs man’

Advocaat stelde in aanloop naar de wedstrijd dat hij niets begrijpt van de kritiek op Van Bronckhorst, die met Feyenoord al vroeg is afgehaakt in de titelstrijd met PSV en Ajax.

„Ik vind Dick Advocaat een wijs man”, stelde Van Bronckhorst in gesprek FOX Sports, om vervolgens aan te geven dat de op- en aanmerkingen op zijn functioneren hem weinig doen. „Kritiek is persoonlijk. Kritiek levert men op eigen naam en daar heeft iedereen ook recht op, maar het gaat erom wat ik er mee doe.”

Advocaat heeft veel respect voor Van Bronckhorst, die hij bij Glasgow Rangers en Oranje onder zijn hoede had. „Ik geloof dat Gio de enige trainer is die de afgelopen jaren zoveel prijzen heeft gewonnen. En in het topvoetbal tellen alleen prijzen. Bovendien investeert Feyenoord lang niet zoveel als PSV en Ajax. Maar vanavond gaat hij niet van mij winnen, dat heb ik hem ook gezegd.”

Van Bronckhorst won sinds zijn aanstelling in 2015 in totaal vijf prijzen, waaronder tweemaal de KNVB-beker.