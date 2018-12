Carter en Kings wijken uit naar India

Het gaat om twee voorbereidingswedstrijden tussen Indiana Pacers en Sacramento Kings op 4 en 5 oktober in Mumbai.

De keuze voor Sacramento Kings, waar de 41-jarige veteraan Vince Carter een van de vaste basisspelers is, is niet toevallig, want eigenaar Vivek Ranadive is afkomstig uit India. Hij liet weten het een eer te vinden het populaire Amerikaanse basketbal naar zijn geboortestad Mumbai te brengen.

„De sport maakt een enorme groei door in India en voor ons is het spannend de NBA uit te breiden naar steeds meer andere landen”, aldus Ranadive.

De NBA was al vaker over de grens. De basketballers speelden al wedstrijden in Italië, Mexico, Engeland, Frankrijk, Brazilië en Duitsland. Dallas Mavericks en Philadelphia 76ers speelden oktober enkele oefenwedstrijden in het voorseizoen in China.