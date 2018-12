Advocaat nuanceert uitspraken over Van den Brom

De FC Utrecht-trainer stelde woensdag tijdens de persconferentie dat hij in de vertrekkende AZ-trainer ’geen concurrent ziet’ in de strijd om het trainerschap in de Domstad.

De 71-jarige Advocaat heeft nog een contract tot aankomende zomer in de Galgenwaard. FC Utrecht heeft inmiddels de interesse in Van den Brom kenbaar gemaakt en op het kandidatenlijstje prijken verder ook de namen de clubloze Fred Rutten en VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn.

„Ik heb vooral bedoeld dat die mensen geen concurrenten zijn, ik ben mijn eigen concurrent”, aldus Advocaat tegenover FOX Sports.

„Ze kwamen met een aantal namen die geschikt waren voor FC Utrecht. Toen heb ik gezegd: het gaat niet om die namen, het gaat ook niet om Van den Brom, het gaat om mij. Ik heb helemaal niets tegen hem of wie er eventueel ook op de lijst staat. Het zijn allemaal goede kandidaten en ze hebben allemaal kwaliteiten, maar ik ben degene die voor mezelf bepaalt wat ik doe.”

Of Advocaat dan ook blijft, wanneer hij zelf definitief de knoop doorhakt en bij FC Utrecht wil blijven? „Nou, dat weet ik dus niet. Dat moet FC Utrecht bepalen.”