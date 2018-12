Stevige kritiek na misbruikschandaal

„De cultuur van de olympische gemeenschap moet veranderen”, concludeerde het Congres in een eigen onderzoeksrapport.

Dat onderzoek werd ingesteld na het enorme misbruikschandaal in het Amerikaanse turnen. Honderden turnsters, onder wie olympisch kampioenen, kwamen met getuigenissen over misbruik door teamarts Larry Nassar. Die man kon jarenlang zijn gang gaan en signalen werden genegeerd door de bond. Nassar werd in de zomer van 2017 veroordeeld tot 175 jaar celstraf.

De onderzoekscommissie van het Congres schrok van de fouten in het sportsysteem om beschuldigingen over seksueel misbruik aan te pakken. „Het is van cruciaal belang dat het USOC en de aangesloten bonden erkennen dat bescherming van de atleten, van wie de overgrote meerderheid minderjarig is, topprioriteit krijgt”, aldus het rapport.

Het schandaal leidde tot een grote schoonmaak in de leiding van USA Gymnastics. Bestuursleden moesten vertrekken omdat ze bijvoorbeeld meldingen over het misbruik niet serieus namen of zelfs met bewijsmateriaal hadden geknoeid.

Directeur Sarah Hirshland van het USOC onderschreef de conclusies van het rapport en lieten weten dat het olympisch comité er vanaf nu alles aan doet om seksueel misbruik, intimidatie en discriminatie uit te bannen. „We willen een gezonde sportcultuur kweken waarin sporters zich veilig voelen én topprestaties kunnen leveren.”