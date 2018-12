Unicum bij Nieuwjaarswedstrijd

Dat houdt onder meer in dat een inworp ook een intrap of dribbel mag zijn en dat spelers een vrije trap op zichzelf mogen nemen. Bovendien hoeft een scheidsrechter bij een overtreding niet per se een gele of rode kaart te trekken, maar mag hij ook tijdstraffen uitdelen.

Welke oud-profs er dit jaar meedoen bij de ex-internationals moet nog bekend worden gemaakt.

Noviteit

Een andere noviteit is de Nieuwjaarswedstrijd voor vrouwen, die wordt gespeeld tussen een elftal met voormalig Oranje Leeuwinnen (met onder anderen Anouk Hoogendijk en Manon Melis) en de Royal Haarlem All-Stars, een speciaal elftal met speelsters van ADO’20, SV Alliance ‘22, SC Buitenveldert, Kon. HFC, SV Overbos, RKVV Velsen en SV Zandvoort.