King stuurt Dekker naar huis

Doubledekker begon slecht, maar herstelde zich tegen de de nummer negentien van de wereld uitstekend, net als hij in zijn eersterondepartij met Lisa Ashton deed. Het bleek echter niet voldoende: 3-2 nederlaag.

Bekijk ook: Dekker komt met schrik vrij tegen vrouw

Mervyn King blijft in de race. Ⓒ PDC

Ondanks een knappe finish van 127 ging Dekker in de eerste set met 3-2 ten onder. Drie legs later stond hij zelfs met 2-0 achter.

In het derde bedrijf opende de Drent de tegenaanval. Hij trok in de beslissende vijfde leg de setwinst naar zich toe en mede dankzij een schutterende King, die zes matchdarts verprutste, kon Dekker de stand - wederom na vijf legs - zelfs helemaal gelijk trekken.

Dankzij een break in de vijfde leg van de beslissende vijfde set trok King het initiatief echter weer naar zich toe. In de zesde leg (in een vijfde set moet met tweede legs verschil worden gewonnen) maakte de Engelsman met zijn achtste(!) wedstrijdpijl het karwei af.

King neemt het in de derde ronde op Brendan Dolan, die woensdag zonder moeite afrekende met Joe Cullen.

Eerder op dag deed Jermaine Wattimena het een stuk beter dan Dekker. De Nederlander won met 3-0 van Michael Barnard.

Bekijk ook: Wattimena moeiteloos naar derde ronde WK darts