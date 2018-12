Feyenoord bekert verder na minimale zege

De Rotterdammers zegevierden in de eigen Kuip dankzij een doelpunt van Tonny Vilhena. De middenvelder was in de 27e minuut trefzeker met het hoofd.

FC Utrecht-doelman David Jensen had na een heerlijke voorzet van Sam Larsson een antwoord op de eerste kopbal van Vilhena, maar nadat de Oranje-international zijn hoofd opnieuw achter de bal kreeg, was de Deen kansloos.

Feyenoord kreeg volop kansen om de wedstrijd al in een vroeg stadium te beslissen, maar het tweede doelpunt bleef uit en daardoor werd het in de slotfase toch nog spannend. Jens Toornstra voorkwam in blessuretijd de gelijkmaker van Utrecht door de bal van de lijn te halen, waardoor Feyenoord in de race blijft voor de derde bekerzege in vier jaar.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst herstelde zich met de winst enigszins van de blamage vijf dagen eerder voor de competitie tegen Fortuna Sittard (0-2). Feyenoord sluit de eerste seizoenshelft zondag af tegen ADO Den Haag. FC Utrecht ontvangt dan Ajax.

