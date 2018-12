Vilhena: ’We kunnen wél goed zijn’

„Nu moeten we ook weer voor de winst gaan”, blikte de gelukkige middenvelder alvast vooruit op een mogelijke derde bekerzege in vier jaar.

Vilhena benutte één van de vele kansen die Feyenoord vooral voor rust kreeg. „Als we meer scoren, dan wordt het een heel andere wedstrijd”, zei hij voor de camera van FOX Sports.

„De eerste helft hebben we goed gecontroleerd, maar in de tweede helft kwamen zij meer opzetten. Uiteindelijk hebben we het goed uitgespeeld.”

Vilhena had geen antwoord op de vraag waarom Feyenoord dit seizoen goede met slechte optredens blijft afwisselen. „Zondag tegen Fortuna was het niet goed”, wees hij op een nederlaag van 2-0. „Maar we hebben vandaag laten zien dat we wél goed kunnen zijn.”

