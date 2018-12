Vraagteken bij Feyenoord na zege

Trainer Giovanni van Bronckhorst weet nog niet of Berghuis zondag de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen ADO Den Haag kan spelen. „We moeten even kijken hoe erg het precies is.”

Bekijk ook: Feyenoord bekert verder na minimale zege

De Colombiaan Luis Sinisterra, die sinds zijn komst in de zomer nog amper heeft gespeeld, mocht als vervanger van Berghuis de tweede helft spelen. „Luis startte heel goed, hij was snel en gevaarlijk.”

Van Bronckhorst wilde niet zeggen of Sinisterra al klaar is voor een basisplaats, mocht Berghuis zondag niet beschikbaar zijn. „ADO is een andere tegenstander, die een andere tactiek vereist. We moeten daar nog even rustig over nadenken.”

Niet alleen Berghuis viel uit, ook Jordy Clasie moest in de tweede helft geblesseerd naar de kant. „Hij kreeg een tik op dezelfde plek als zondag tegen Fortuna Sittard, toen hij daardoor ook uitviel. Als coach wil je graag vastigheid, niet al die blessuregevallen. We moeten steeds kijken wie wel en niet beschikbaar is.” Nicolai Jørgensen maakte in de slotfase als invaller zijn rentree na een paar weken afwezigheid vanwege een hamstringblessure.

Met de winst op FC Utrecht herstelde Feyenoord zich volgens Van Bronckhorst goed van de blamerende nederlaag zondag in de eigen Kuip tegen Fortuna Sittard (0-2). „We speelden een goede wedstrijd, maar we hebben wel te veel kansen gemist om het duel eerder te beslissen. We weten hoe belangrijk de beker is. Het is de snelste weg naar een hoofdprijs en naar Europees voetbal. De beker heeft ons de laatste jaren veel succes gegeven, dat willen we dit seizoen weer.”

Bekijk hier de statistieken van het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht.