Gênant moment Dekker op podium

„Ik won het bullen en de naam van degene die wint, wordt dan links op het scorebord opgeschreven, zo is het mij altijd geleerd, maar dat ging helemaal mis. En de caller stond ook nog eens pal voor mijn neus, waardoor ik de hele tijd opzij moest stappen om de scores te zien.”

Bekijk ook: King stuurt Dekker naar huis

En dat was niet het enige. „In de eerste set scheur ik zo uit mijn broek”, aldus Doubledekker in gesprek met RTL7. „Ik dacht: wat gebeurt hier nou weer? Er gebeurde zoveel, het zat allemaal niet mee.”

De scheur in de broek van Jan Dekker is duidelijk te zien. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dekker had door al het gedoe moeite om in zijn spel te komen. „Dat was niet lekker, nee. Het kostte me misschien ook wel de eerste set. Al vind ik het wel een beetje makkelijk om te zeggen dat het daar aan lag. Ach, King begon ook gewoon scherp en ik niet. Ik begon heel slecht en maakte het mezelf lastig. Dan sta je met 2-0 achter moet je hard werken, maar helaas lukte dat vandaag niet.”